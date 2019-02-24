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Marmara Adası'nda kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:14 | Son Güncelleme

 BALIKESİR’in Marmara ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle dün iptal edilen seferler, bugün başladı.

Marmara Adası'nda kar yağışı etkili oldu

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Marmara ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle dün iptal edilen seferler, bugün başladı. İlçede bazı mahallelerde ise kar ve buzlanma nedeniyle karayolu araç trafiğine kapandı.
Marmara Bölgesi'ni dündün itibaren etkisi altına alan kar yağışı, Balıkesir’in ulaşım yönünden kara ile bağlantısı bulunmayan Marmara Adası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Dün ilçeye yapılan gemi seferleri iptal olurken, bugünden itibaren seferlerin tekrar başladığı öğrenildi. Marmara ilçesi ile kırsal mahallelere ulaşımı bağlayan karayolu da yoğun kar yağışından dolayı araç trafiğine kapandı. Marmara ilçesi kırsal mahallelerinden Çınarlı ve Topağaç yolları dün akşam ulaşıma kapanırken, bugün Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı fen işleri ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda ulaşıma açıldı.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise yaptığı açıklamada, "Marmara-Saraylar ana yolunda Belediye ekiplerimiz yol açma çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün ekiplerimiz kırsal mahallelerimize ulaşarak vatandaşlarımıza ekmek ve gıda tedarikinde bulunmuştur. Merkez ve kırsal mahallelerimizin yolllarını açık tutmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" diyerek, yol çalışmalarında destek sağlayan herkese teşekkür etti.

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