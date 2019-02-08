Marmara Denizi çevresinde denizanası ölümleri

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde Marmara Denizi çevresinde görülen denizanası ölümlerinin, deniz kirliliğinden kaynaklanmadığını söyledi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizanalarının, denizlerin yüzeye yakın kısımlarında yaşayan, hareketleri sınırlı ve daha çok suyun içindeki hayvansal planktonlarla beslenen canlılardan olduğunu belirtti.

Bu canlıların hareket kabiliyetlerinin sınırlı olması nedeniyle çok uzağa gidemediklerini aktaran Sarı, "Denizanalarının hareketleri denizin içinde daha çok dalga ve akıntıya bağlı. Okyanuslarda gelgitin yüksek olduğu zamanlarda çok sayıda denizanasının sahillerde ölmüş halde bulunduğunu görüyoruz." dedi.

Sarı, Türkiye'de denizlerde gelgit olayının pek görülmediğini, dolayısıyla sahillerde buna bağlı denizanası ölümüyle karşılaşılmadığını dile getirdi.

Marmara Denizi'nde bugünlerde fazla sayıda denizanası görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bunun nedeni son üç haftadır devam eden güneşli havaların birazcık daha etkili olmasından kaynaklanıyor. Lodosun esmesiyle açıklarda bulunan denizanaları kıyılarda toplandı. Dalganın da etkisiyle bunların bir miktarı kıyılara vurmuş oldu. Şu anda Marmara Denizi çevresinde gördüğümüz denizanası ölümleri ve sahile vuran boğulmuş denizanalarının, kirlilikle hiçbir ilgisi yok." diye konuştu.