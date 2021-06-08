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Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu! "Betonla kaplı gibiydi"

08.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen deniz salyasının yoğunluğu ve durumun ciddiyeti, Bursa'dan gelen görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Mudanya'da, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı.

Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu! "Betonla kaplı gibiydi"

Diş hekimi Alper Altay, geçen ay, Güzelyalı Marina'daki teknesine bakmak için gittiğini ve sıra dışı bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

İlk bakışta marinayı bir beton tabakanın sardığını düşündüğünü belirten Altay, "Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti." dedi.

Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

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"Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım. Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi. Yakın zamanda yine gittiğimde o kalın tabakanın dağıldığını ve marinanın yemyeşil olduğunu gördüm. 5 santim aşağısını görmek mümkün değildi. Muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi. Bir şekilde engel olmak lazım. Yine insanlıktan geçiyor bu. Doğaya verdiğimiz zarar sonsuz."

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Müsilajın bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını dile getiren Altay, "Uçsuz bucaksız bir denizden bahsediyoruz. İnsanların deniz kenarında az olduğu bir kapanma sürecini yaşamıştık. Buna rağmen böyle olduysa uzun dönemde ne olacağını düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kalıntı olsun, doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kalıntıysa uzun dönemde çok büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzüncü ve büyük hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
gerçek suçlu yıllardır denizi kirletenlere göz yumanlardır .
deniz salyalarının ekonomimize büyük katkı sunacağını düşünüyorum.yeter ki altyapıyı kuralım.
uzun pide yığını gibi,içinde herşey var,kel başa sürülürse saç çıkarırmı

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