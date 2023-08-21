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  4. Marmara depreminin İstanbul'a etkisi için 4 farklı senaryo! Prof. Dr. Okan Tüysüz paylaştı: 6.9 ile 7.6 arasında...

Marmara depreminin İstanbul'a etkisi için 4 farklı senaryo! Prof. Dr. Okan Tüysüz paylaştı: 6.9 ile 7.6 arasında...

21.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin ardından neredeyse 30 yıl gibi bir süre geçerken, uzmanlar beklenen "Büyük Marmara Depremi" için artık çok fazla zaman kalmadığı uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili dört farklı senaryo paylaştı. Büyüklükleri 6.9 ile 7.6 arasında değişen senaryolara ilişkin haritaları paylaşan Tüysüz çarpıcı ifadeler kullandı.

Marmara depreminin İstanbul'a etkisi için 4 farklı senaryo! Prof. Dr. Okan Tüysüz paylaştı: 6.9 ile 7.6 arasında...

Marmara'da yıllardır beklenen depremle ilgili bir korkutan açıklama daha geldi. Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, beklenen depremin İstanbul'u nasıl etkileyeceğiyle ilgili 4 farklı senaryo paylaştı. "Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım" diyen Tüysüz, amacının bilgi vermek olduğunu söyledi.

MARMARA DEPREMİ İSTANBUL'U NASIL ETKİLER?

Deprem uzmanı Prof. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Marmara'da olacak deprem İstanbul'u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili. Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar.

İSTANBUL İÇİN 4 FARKLI SENARYO

En kötü duruma göre hazırlıkları yaparsınız. Böylece hangi yapı hangi şiddette (mühendislik hesaplarında ivme ile) sarsılabilir bunu belirler buna göre yapıyı depreme hazırlarsınız. İzleyen tweet'lerde size 4 senaryo göndereceğim. Bu haritalarda ölçek şiddettir.

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Deprem şiddeti I den XII ye kadar ölçeklenir, ancak haritalarda IX ve üzeri tek sembol ile gösterilmiştir. Bazı şiddet değerleri tabloda verilmiştir. Senaryo'da Le Pichon vd. tarafından yayınlanan fay modeli kullanılmıştır.

SENARYO 1- Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır.

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SENARYO 2- Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir.

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SENARYO 3- Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimar Sinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir.

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SENARYO 4- Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikte kırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimar Sinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km'lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur.

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"SİZİ KORKUTMAK AMACI İLE HAZIRLAMADIM"

Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın Deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır.

Modellerde çok sayıda varsayım kullanılmaktadır, kullanılan parametrelerde küçük bir değişiklik modelleri büyük ölçüde değiştirebilir, lütfen haritalara bakarken bu gerçeği hatırda tutun.

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