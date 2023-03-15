HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım: "Anlaşılan bu kadar uğraşmamıza rağmen..."

Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım: "Anlaşılan bu kadar uğraşmamıza rağmen..."

15.03.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrası gözler İstanbul ve civarında yaşanabilecek olası depreme çevrildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, paylaşımında, "İstanbul'da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstranca'lara giderseniz şiddet 5 veya 6'ya düşer." ifadelerini kullandı.

Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım: "Anlaşılan bu kadar uğraşmamıza rağmen..."

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler Türkiye'deki olası deprem bölgelerine çevrildi. Nüfusun büyük bir kısmının yaşadığı Marmara bölgesinde beklenen olası bir depreme ilişkin olarak ise Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin büyüklüğü ile şiddetinin farklı olduğunu ifade etti.

Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı

kk

"KIYIDAN UZAKLAŞIR VE ISTRANCA'LARA GİDERSENİZ ŞİDDET 5 VEYA 6'YA DÜŞER"

Prof. Dr. Görür, olası Marmara depremine ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Birçok arkadaş hayretler içerisinde 'Hocam siz hiç Marmara'da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?' diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul'da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve Istranca'lara giderseniz şiddet 5 veya 6'ya düşer, sevgiyle."

İlginizi Çekebilir

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

 Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

 Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
deprem marmara depremi İstanbul Kahramanmaraş naci görür

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.