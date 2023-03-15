Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım: "Anlaşılan bu kadar uğraşmamıza rağmen..."

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler Türkiye'deki olası deprem bölgelerine çevrildi. Nüfusun büyük bir kısmının yaşadığı Marmara bölgesinde beklenen olası bir depreme ilişkin olarak ise Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin büyüklüğü ile şiddetinin farklı olduğunu ifade etti.

"KIYIDAN UZAKLAŞIR VE ISTRANCA'LARA GİDERSENİZ ŞİDDET 5 VEYA 6'YA DÜŞER"

Prof. Dr. Görür, olası Marmara depremine ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:



"Birçok arkadaş hayretler içerisinde 'Hocam siz hiç Marmara'da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?' diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul'da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve Istranca'lara giderseniz şiddet 5 veya 6'ya düşer, sevgiyle."