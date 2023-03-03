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Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'Endişe ediyoruz'

03.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir deprem uyarısında bulundu. “Endişe ettiğimiz yerler var” diyerek iki bölgeye dikkat çeken Görür, buralarda 7.4 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirtti. Görür ayrıca, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına davet edildiğini de açıkladı. İşte Görür'ün o açıklamaları...

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'Endişe ediyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, “Endişe ettiğimiz yerler var” diyerek, iki bölge için 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Görür’ün açıklamalarından satırbaşları;

"Çorum tam Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Bu kuşağın tamamı, Türkiye’nin tamamı, hatta dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşağı içerisinde. Bu kuşak aşağı yukarı Bingöl-Karlıova’dan çok büyük ölçüde Marmara Denizi’ne kadar enerjisini tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı.

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İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Şimdi Marmara’yı bekliyoruz. Bir de Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz. Burada Pülümür’ün olduğu yerde aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde belki deprem olabilir. Yedisu fayı üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz.

Tunceli-Pülümür 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1794’te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu."

"UMARIM 6 ŞUBAT BİR MİLAT OLUR"

"Hatalı kentler inşa etmenin en güzel örneği bizim bu deprem bölgeleri. Bunu bütün dünya ders kitabı gibi okuyabilir. Bunların hiçbiri kader değil. Bunları her biri burada bu inşayı, bu yapıyı yaparsanız günün birinde deprem sizi vurabilir. Bunu her yer bilimci burayı gezenler bunu her an söyleyebilirlerdi.

Umarım 6 Şubat gerçek bir milat olur. Bu gerçek bir beka sorunudur. Bu milattır. Eğer olmazsa samimi söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız olarak geleceği olmayan bir devlet durumuna düşer. Eğer durduramazsan bitersin, özgürlüğünü de bağımsızlığına da kaybedersin."

ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ TOPLANTISI

Naci Görür, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına davet edildiğini de belirterek, şunları söyledi:

"Evvelsi gün gece 00.20’de, dün de öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi’nden arandık. Davet edildiğimiz söylenildi. Bizim icap edip etmeyeceğimiz soruldu. Biz devlet başkanımızdan milletimizin can güvenliğini ilgilendiren bir konuda eğer karınca kararınca yapacağımız en ufak katkı varsa emre amade olduğumuzu, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu, parti üstü bir konu olduğunu ifade ederek zevkle, halkımız için yapabileceğimiz, önerebileceğimiz bir şey varsa koşa koşa geleceğimiz arz ettik."

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