HABER

Marmara'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğle saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede öğle saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
İstanbul'a çamur yağdıİstanbul'a çamur yağdı
Boynuz ve çeliği sanata dönüştürüyorlarBoynuz ve çeliği sanata dönüştürüyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aralıklı sağanak Marmara Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da PKK operasyonunu: 5 gözaltı

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İstanbul'a çamur yağdı!

İstanbul'a çamur yağdı

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ataşehir'de yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde yangın paniği!

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde panik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.