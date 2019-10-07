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Marmara'da sıcaklık artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu ile zamanla genelinde sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

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hava Marmara sıcaklık

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