Marmaray'da 9 milyonluk vurgun! Pusu kurup kuyumcuyu gasp ettiler... Şüphelileri bu detay yakalattı!

12 Eylül tarihinde Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuyumculukla uğraşan B.B. haftanın bir günü altın ve paraları Marmaray'la Kapalıçarşı'ya götürüyordu. Olay günü de aynı şekilde içerisinde yaklaşık 9 milyon liralık altın, döviz ve para olan çantalar ile İdealtepe Marmaray durağına geldi. Araçtan çantaları indirdiği sırada bir süre önce gelip park etmiş araç hareket edip yanına geldi. İçinden inen gaspçılar adama sarıldı ve bir diğeri ise para ve altınları alıp araca koydu. Gaspçılardan biri B.B. ile yaşadığı boğuşma sırasında ayakkabısını düşürdü. Ama araca binip kaçtılar.

DEDEKTİFLER O AYAKKABIDAN YOLA ÇIKTI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde bulunan ayakkabı da bir ipucu oldu. Gasp Büronun deneyimli dedektifleri o ayakkabıdan yola çıkıp şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. 85 ayrı noktadan 220 saat incelenen kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri önceki gün şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler İbrahim E. (27), Cihan U. (27) ve Ferhat E. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park etmiş şekilde duran araç para dolu çantalar inince hareket edip biranda saldırıyorlar ve paraları alıp kaçıyorlar. (İHA)



