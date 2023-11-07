Marmaray'da arıza! Seferler tek hattan sağlanıyor

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren, Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor. Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

"TEK YOL İŞLETMECİLİĞİ YAPILIYOR"

Marmaray'ın, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.







