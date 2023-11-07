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Marmaray'da arıza! Seferler tek hattan sağlanıyor

07.11.2023 18:33 | Son Güncelleme:
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Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.

Marmaray'da arıza! Seferler tek hattan sağlanıyor

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren, Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor. Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

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"TEK YOL İŞLETMECİLİĞİ YAPILIYOR"

Marmaray'ın, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.


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Marmaray arıza sefer

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