Marmaray'da korkunç olay! Bir anda kendini raylara bıraktı

Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi.

SEFERLER DURDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

"TRENİN ALTINA KENDİNİ ATARAK İNTİHAR ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Durmuş Maraklı, "Saat 21.30 sularında bir erkek vatandaş kendisini trenin altına atarak intihar etti. Bu şekilde öldü" dedi.



Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





