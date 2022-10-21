Marmaray Yenikapı durağında intihar! Açıklama geldi

Marmaray Yenikapı istasyonunda bugün saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Seferlerde aksamalar oldu. Bir süre sonra ise seferler normale döndü.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." denildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür." bilgisi verildi.



