HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmaray Yenikapı durağında intihar! Açıklama geldi

Marmaray Yenikapı durağında intihar! Açıklama geldi

21.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Marmaray Yenikapı durağında feci bir olay yaşandı. Saat 13.26'da durakta bulunan bir kişi, intihar etti. Marmaray'dan yapılan duyuruda, üzücü olay sonrası seferlerin, Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı belirtilirken 15.15 itibarıyla ise normale döndüğü açıklandı.

Marmaray Yenikapı durağında intihar! Açıklama geldi

Marmaray Yenikapı istasyonunda bugün saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Seferlerde aksamalar oldu. Bir süre sonra ise seferler normale döndü.

qq

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." denildi.

ww

Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür." bilgisi verildi.

djk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümüYarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü
40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettiİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Anahtar Kelimeler:
İntihar Yenikapı Marmaray

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

İlginizi Çekebilir

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.