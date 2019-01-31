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Marmaray’da teknik arıza: seferler gecikmeli yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 23:06 | Son Güncelleme

Marmaray’da yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.Edinilen bilgiye göre, Kazlıçeşme-Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi.

Marmaray’da teknik arıza: seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray’da yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kazlıçeşme-Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi. Arıza sonrası Marmaray’da bulunan yolcular vagonlardan inerek yaya bir şekilde tahliye edildi. İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor. Arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Marmaray’da teknik arıza: seferler gecikmeli yapılıyor

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