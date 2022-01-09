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Marmaris beyaza büründü! Bazı vatandaşlar doluda eğlenirken bazıları ise zor anlar yaşadı

09.01.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaşan dolu sebebiyle ilginç görüntüler oluştu. Kar yağışının on yılda bir gerçekleştiği ilçede gece yarısı yağan doluyu kar zanneden vatandaşlar beyaz örtüyü görünce sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar dolu ile kar niyetine oynadı. Dolu yer yer hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde araçlar mahsur kaldı, yollardaki bordur taşları yerinden söküldü.

Marmaris beyaza büründü! Bazı vatandaşlar doluda eğlenirken bazıları ise zor anlar yaşadı

Marmaris'te gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı 00:00’a kadar devam etti. Oldukça etkili olan ve nadir görülen dolu yağışı nedeniyle ilçede ilginç manzaralar oluştu. Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, dolu nedeniyle oluşan beyaz örtü ilginç manzara oluşturdu. Dolu yağışın Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi.

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YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.

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KAR TOPU YERİNE DOLU TOPU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar sokağa döküldü.

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Kara hasret kalan Marmarisliler, kar yerine dolu ile oynamayı ihmal etmedi.

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Bazı vatandaşlar kar topu niyetine dolu topu oynarken, bazı vatandaşlar ise yollarda biriken dolu tabakasının üzerine yatıp beyaz örtünün keyfini çıkardı.

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ERİYİP GİTTİ

İlçe genelinde etkili olan ve her yeri kar yağmışçasına bembeyaz yapan dolu, yağışın yağmura dönmesi ile eriyip gitti.

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DOLU ESARETİ

Öte yandan başta sürücüler olmak üzere bazı vatandaşlar ise dolu esareti yaşadı.

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Bir anda bulvar, cadde ve sokakları kaplayan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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Bazı bölgelerde taşlar yerinden söküldü.

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Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler dolu yağışının ardından ilçe genelindeki doluya tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

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İlçede dolu sonrası oluşan manzara objektiflere bu şekilde yansıdı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Marmaris
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