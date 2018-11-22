Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris’in Yalancı Boğaz mevkiinde oluşan 2 hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Denizin açığında çıkan bir hortum dalış teknesinin batmasına neden olurken; 20 dakika arayla oluşan hortumlar nedeniyle 5 yelkenli yat ile 4 otomobilin zarar gördü.

YENİ GÖRÜNTÜLER



Büyük paniğe neden olan hortumlar, Marmaris’teki marinanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marinaya yaklaşan hortumun lüks tekneyi sürüklemesi ve iskeleyi yerinden sökmesine dair anlar yer aldı.

Kaynak: DHA



