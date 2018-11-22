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Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, marinada lüks yat ve otomobillere zarar veren iki hortumla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Marmaris’in Yalancı Boğaz mevkiinde oluşan 2 hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Denizin açığında çıkan bir hortum dalış teknesinin batmasına neden olurken; 20 dakika arayla oluşan hortumlar nedeniyle 5 yelkenli yat ile 4 otomobilin zarar gördü.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Büyük paniğe neden olan hortumlar, Marmaris’teki marinanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marinaya yaklaşan hortumun lüks tekneyi sürüklemesi ve iskeleyi yerinden sökmesine dair anlar yer aldı.

Kaynak: DHA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haber niteliği taşımıyor zengine koyarmı sanki
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