HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçe merkezine yaban domuzu sürüsü indi. Aç oldukları değerlendirilen yaban domuzlarına çevredekiler yiyecek verdi.

Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

Marmaris ilçesinde, oteller ve lüks villaların bulunduğu sitelerle çevrili Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında 6 yaban domuzunu görenler şaşkınlık yaşadı.

Bisiklet yolunda bir süre dolaşan yaban domuzları, bir restoranın önüne geldi. Yaban domuzlarını görenlerin bazıları korkuyla kapıyı kapatırken, kimisi ise domuzları besleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İnsanlara yaklaşmayan yaban domuzları, restoran kenarına bırakılan ekmekleri yedikten sonra bölgedeki ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonuİstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla yaban domuzu

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğu dehşet verici halde bulundu!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da vinç sepetinden sürpriz evlilik teklifi

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Vinç sepetiyle...

'Çılgın Mühendisler'den 'çılgın' deprem projesi!

'Çılgın Mühendisler'den 'çılgın' deprem projesi!

Ağrı ve Bingöl'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

Ağrı ve Bingöl'den tatil haberi!

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Son dakika: İzmir açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir açıklarında korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.