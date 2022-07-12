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Marmaris'teki orman yangınının üzerinden çok geçmeden 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler geldi! Fidanların üzerine park ettiler

12.07.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangını tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Yangının üzerinden çok geçmeden gelen görüntüler ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. 9 günlük bayram tatilinde ilçeye on binlerce araç ve yüz binlerce kişi giriş yaptı. Denize girmek için arabalarını yanan alanlarda dikilen fidanların üzerlerine park edenlerin olduğu görüldü.

Marmaris'teki orman yangınının üzerinden çok geçmeden 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler geldi! Fidanların üzerine park ettiler

Marmaris’e bayram tatili için gelen bazı vatandaşlar araçlarını yangından zarar gören yerlere dikilen fidanların üzerine park etti. Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yanan alanlardaki fidanların üzerine park eden araçları gören duyarlı vatandaşlar isyan etti.

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Vatandaşlar "Biz yangından sonra her şey düzelecek derken ne yazık ki duyarsız insanlar görmelerine rağmen fidanların üstüne araba park etmişler. Emeklerimiz, geleceğimiz heba oldu’’ diyerek tepki gösterdi.

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Çevre gönüllüsü ve Marmarisli Ali Demirtaş, "İki gündür herkesi arıyorum ancak kimse bir uyarı dahi yapmadı. Park eden araçların sürücüleri 'sen kimsin' diye bana laf söylediler. İnanın bizler ne yapacağımızı bilemez hale geldik" dedi.

(İHA)

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yangın Marmaris
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