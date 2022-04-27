Marmaris'teki satılık adanın fiyatı yükseldi! Karaca Adası, 23 yıldır ilanda duruyor...

Satılık Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellendi. Satılık ilanının ilk açıklandığı 1999 yılında metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenen ve 145 milyon TL istenen adanın satış ilanı, 24 Nisan'da internet sitesinde güncellendi. İmar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı 1139 TL'ye yükseltildi.

SATILIK ADA İÇİN İSTENEN FİYAT

Ada için güncel satış fiyatının 360 milyon TL olduğu kaydedildi.

Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

4 KOYU, 65 DÖNÜM ORMANI VAR

Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut.

Adanın toplam büyüklüğü ise 381 bin metrekare.

(DHA)

