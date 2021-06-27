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Marmaris'te bir kişinin hayatını kaybettiği orman yangını kontrol altına alındı

27.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın, helikopter destekli yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Marmaris'te bir kişinin hayatını kaybettiği orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın, helikopter destekli yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Dumanların havayı kapladığı ilçede, sahil bölgesinde denize giren turistlerin izlediği yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün dört helikopteri ve çevre illerden gelen altı helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Saatler süren çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1409123415345221637?s=20

Yangınını söndürme çalışmaları sırasında Orman Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Görkem Hasdemir, hayatını kaybetti. Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi.

Muğla Valisi Tavlı, "Şehidimiz var. Orman işçimiz hayatını kaybetti maalesef. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda "Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok." ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1409093706389598211?s=20

Yangın sırasında motosikletli polis timinde görevli bir polis memuru da hafif yaralandı. Ormanlık alana yakın bölgede bulunan polis lojmanları ile bazı oteller ile lojmanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

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