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Marmaris'te plaj ve havuzlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sıcaktan bunalanlar, plaj ve havuzları doldurdu.

Marmaris'te plaj ve havuzlar doldu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sıcaktan bunalanlar, plaj ve havuzları doldurdu. Kimileri yüzüp, su sporları yaparak serinlemenin keyfini çıkarırken, kimileri de şezlognlara uzanıp, güneşlendi.
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te yerli ve yabancı turistler su kenarlarına akın etti. Yüksek nemle birlikte daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle Uzunyalı ve İçmeler başta olmak üzere plajlarda sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu. Caddelere konumlandırılmış termometrelerin güneş altında 43 dereceyi gösterdiği ilçedeki plajların yanı sıra beach cluplar ile otellerin havuz başları da serinlemek isteyenlerle doldu. Turistler, animatörlerin havuz başlarındaki şovları eğlenceli saatler geçirdi. Anın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Su kaydırağı, dönme dolap gibi oyuncaklarda eğlenen çocuklar, havuzda su topu oynadı, yüzme yarışları yaptı. Beach clupları tercih edenler ise DJ'lerin müzikleri ve dansçıların şovları ile eğlendi. Sahil boyunca denizde jetski, flyboard, parasaling, banana, flyfish ve ringo gib su sporları yapanlar, adrenalin dolu dakikalar yaşarken, renkli görüntüler ortaya çıktı.
SAĞLIK SORUNU OLAN ÖĞLEN DIŞARI ÇIKMASIN
Marmaris Sağlık Grup Başkanlığı yetkilileri, yaşlılara ve kronik sağlık problemleri olanlara 12.00 -16.30 saatleri arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de artan nem ile birlikte Afrika sıcakların devam edeceğini bildirdi.
Marmaris Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere 25-26 Temmuz tarihleri arasında güneş çarpması nedeniyle getirilen 4'ü yaşlı 6 turistin tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te plaj ve havuzlar dolduMarmaris'te plaj ve havuzlar dolduMarmaris'te plaj ve havuzlar dolduMarmaris'te plaj ve havuzlar doldu

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