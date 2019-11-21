'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

ABD’li böcek bilimcisi Emeritus William Romoser, Curiosity aracının Kızıl Gezegen’de çektiği fotoğraflarda dünyadaki böceklere benzeyen canlıların izlerine rastladığını iddia etti. Dr. Romoser’e göre fotoğraflar, Mars’ta yaşam olduğunu kanıtlıyor.

ABD’li uzman, Mars'ta yeryüzündeki eklembacaklılara benzeyen ve kanat, kabuk, anten ve parçalı simetrik vücut gibi anatomik özelliklere sahip olan yaşam türleri olduğunu iddia etti. Fotoğrafları titizlikle inceleyen Romoser, görüntülerde Mars’ın toprak fonunda belirgin bir şekilde fark edilen oluşumlara rastladı. Uzmana göre bu oluşumların bazıları, hareket eden ve uçan böceğe özgü pozlara bürünüyor ve hatta üzerinde göze benzeyen şekiller mevcut.

ABD’li bilimci temel türü tanımlar tanımlamaz diğer fotoğraflarda da bu kadar net görülmese de buna benzer ve bir o kadar gerçekçi şekiller buldu. Dr. Romozer, yaptığı buluşun Mars’ta yaşam olduğunu kanıtlayacak yeni araştırmaların başlangıcı olması gerektiğini düşünüyor.

Diğer yandan Science Alert dergisi, böcek bilimcinin ‘Pareidolia’ olarak bilinen çok yaygın bir yanılsamanın kurbanı olabileceğini yazdı. Pareidolia, bir uyaranı yanlış gözlemleme eğilimi olup, gözlemcinin bildiği bir nesne, örüntü veya bulutlardaki şekilleri görmesine, cansız nesnelerde yüzleri görmesine veya müzikte gizli mesajları duymasına neden oluyor.

Makalenin yazarına göre Dr. Romozer, 45 yıl boyunca böcek bilimci olarak görev yaptı ve bu süre boyunca beyni, etrafındaki nesnelerde ‘böcek benzeri’ desenleri kolaylıkla ayırt etmeyi öğrendi.

