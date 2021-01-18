HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mars'ın hızını kaybeden bir topaç gibi yalpaladığı keşfedildi

Mars'ın hızını kaybeden bir topaç gibi yalpaladığı keşfedildi

18.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mars'ın hızını kaybeden bir topaç gibi yalpaladığı keşfedildi

Bilim insanları Dünya'dan sonra ilk kez bir gezegenin kendi etrafında dönerken yalpaladığını keşfetti.

Hakemli bilim dergisi Geophysical Research Letters'ta yayımlanan araştırmada ilk olarak Dünya'da gözlemlenen ve Chandler yalpası diye bilinen sallanma hareketinin Mars'ta da yaşandığı ortaya kondu.

1810'da bilim insanı Seth Chandler tarafından keşfedilen ve bu nedenle onun ismini taşıyan yalpa, kendi etrafında dönen cisim tamamen küre şeklinde olmadığında ortaya çıkıyor. Bu durum, gezegenin dönüşünü etkiliyor ve hızını kaybettikçe sallanan bir topaç gibi hareket etmesine neden oluyor.

Amerikan Jeofizik Birliği'nin haber blogu Eos'un aktardığına göre Mars'ın hareketini inceleyen bilim insanları, Kızıl Gezegen'in belirli bir döngü içerisinde, 10 santimetre kadar sallandığını gösterdi. Bulgular, gezegenin kutuplarının yaklaşık 207 günde bir, dönme ekseninden 10 santimetre uzaklaştığını ortaya koydu.

Makalenin yazarların araştırmanın ayrıntılarını şöyle anlattı:

"Kutupların hareketi, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter ve Mars Global Surveyor isimli uzay araçlarının radyo takibi gözlemleriyle belirlendi. Chandler yalpasının tespiti, yalpalamanın gerçekleştiği periyoda yakın zaman aralıklarında mantodaki enerji dağılımını anlamamızı sağlayacak."

Dünya'da gözlemlenen Chandler yalpası gezegenin kutuplarının, merkezden 3 ila 6 metre uzaklaşmasıyla sonuçlanıyor ve bu hareket yaklaşık 433 günlük bir döngü içinde tekrar ediyor.

Bilim insanları bu yalpalamanın kökenlerini tam olarak anlamış değil ama teoride, zamanla azalması gerektiğini düşünüyor. Öte yandan, Dünya'nın kalın bir okyanus ve atmosfer tabakası var. Okyanus tabanındaki ve atmosferdeki basınç dalgalanmaları nedeniyle söz konusu hareket de hala devam ediyor ve sonsuza dek süreceği düşünülüyor.

İşte bu durum, Mars'ın yalpalama hareketini daha da gizemli hale getiriyor. Zira Mars, Dünya'daki bu özelliklere sahip değil. Mars'ta tespit edilen yalpalama Dünya'dakinden çok daha hafif olsa da gezegende bu yalpalamanın sürmesine neden olacak, hareketli bir yüzey okyanusu bulunmuyor.

Öte yandan, Dünya'nınkinden daha ince olmasına rağmen, Mars'ın da bir atmosferi var. Ve uzmanlar, bu atmosferdeki basıncın, yalpanın sürmesini sağladığından şüpheleniyor. Ayrıca hareketin bir vadede ortadan kalkması da mümkün ama bunun ne zaman gerçekleşeceğini söylemek zor.

Araştırma ekibine dahil olmayan, California Üniversitesi, Santa Cruz'dan gezegen bilimci Francis Nimmo, bulguları şöyle yorumluyor:

Bunu tespit edebilmeleri çok şaşırtıcı. Böyle net verilerden oluşan büyük bir temelle neler yapabileceğinizi kanıtlıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi kurye kendini ateşe verdiÇin'de çalışma şartlarından şikayetçi kurye kendini ateşe verdi
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Rusya’da bir kayak merkezi çığ altında kaldı: 12 kişi kurtarılmayı bekliyor

Rusya’da bir kayak merkezi çığ altında kaldı!

Rus muhalife Navalny'e 30 gün gözaltı kararı

Rus muhalife tutuklama değil '30 günlük gözaltı'

Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi olan kurye kendini ateşe verdi

Çin'de çalışma şartlarından şikayetçi kurye kendini ateşe verdi

Komşu kısıtlamaları gevşetti, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı

Komşu kısıtlamaları gevşetti!

Brezilya aşılamaya bugün öğleden sonra başlayacak

Bir ülke daha kitlesel aşılamaya başlıyor!

Sağlık Bakanı açıkladı: Avustralya 2022'ye kadar kapanabilir

Sağlık Bakanı açıkladı: Avustralya 2022'ye kadar kapanabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.