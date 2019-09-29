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Mars’ta Hayat Hikaye Yarışmasının birincisi Elazığlı öğrenci Yusuf Güler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Bilge Çocuk Dergisi’nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği ‘Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’ sonuçlandı.

Bilge Çocuk Dergisi’nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği ‘Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’ sonuçlandı. Yarışmada Elazığlı öğrenci Yusuf Çağrı Güler’in hikayesi birinci oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu yarışma neden umutlanmamız gerektiğini açıklıyor” dedi.

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ’Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’ düzenledi. Yüzlerce ortaokul öğrencisi önce kendi illerinde ardından Türkiye genelinde yarıştı. Yarışmaya Elazığ’dan katılan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yusuf Çağrı Güler, yüzlerce arkadaşını geride bırakarak birinci seçildi. Güler, 10 bin TL’lik birincilik ödülünün de sahibi oldu.

İstanbul’da yapılan ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Mars’ta hayatı en iyi anlatan hikayeyi yazan Güler, ödülünü Bakan Selçuk’un elinden aldı. "Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor” diyen Selçuk, “İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek” diye konuştu.

Yarışma geleneksel bir hale gelecek
Ödül töreninde binlerce öğrenciyi ağırladıklarını kaydeden Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’nın çocukların hayal dünyalarını ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekti. Hanönü, yarışmanın geleneksel hale geleceğini söyledi. Yarışmaya başvuran tüm hikayelerin tek bir kitapta toplanarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacağı öğrenildi.

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