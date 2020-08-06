HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Martı CEO’su açıklama yaptı! Martı yasaklandı mı? İşte Martı trafik cezası ve düzenleme detayları!

Martı CEO’su açıklama yaptı! Martı yasaklandı mı? İşte Martı trafik cezası ve düzenleme detayları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Son dönemde popülerliğinin yanı sıra ceza haberleri ve yasaklanma iddialarıyla da gündeme gelen ve çok sayıda kişinin kullandığı Martı ile ilgili olarak Martı CEO’su açıklama yaptı. Katıldığı YouTube kanalında Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, Martı trafik cezası ve yasal düzenlemeyle ilgili bilgi verdi. İşte detaylar…

Martı CEO’su açıklama yaptı! Martı yasaklandı mı? İşte Martı trafik cezası ve düzenleme detayları!

Şehir içi ulaşım konusunda büyük bir popülerlik kazanan scooter kiralama uygulaması Martı, bir süredir Martı trafik cezası haberleriyle gündeme geliyor. Özellikle çıkan ceza ve düzenleme haberlerinin ardından Martı yasaklandı mı soruları sorulmaya başladı. Martı hakkında merak edilen tüm konulara Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı. Oğuz Alper Öktem Martı ile ilgili soruları cevapladı. İşte Martı scooter ceza iddiaları ve Martı’nın geleceği hakkında tüm detaylar...

Martı CEO’su açıklama yaptı!

YouTube kanalı Capslock’a konuk olan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, Martı ile ilgili detaylı bilgi verdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Martı’nın yola çıkış öyküsü ve hedefleri ile ilgili açıklamalar yapan Öktem, gelecek kurallarla ilgili de yorumlarını paylaştı. Öktem’e Martı cezası konusu soruldu. Bunların münferit olaylar olduğunu belirten Öktem, arabayla da ters yönden gidildiğinde ceza alınacağı örneğini verdi. Düzenlemelerle alakalı olarak “Devlet başa kuzgun leşe” ifadesini kullandı. “Devlet başımızda olduğu sürece sıkıntı olmaz.” şeklinde düşüncelerini belirten Öktem; bu regülasyonun geleceğini ve istihdam yaratmak, ülkeye faydalı olmak için devlet ne derse ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

martı ceo'su açıklama

Martı scooter cezası ve regülasyon konusunda özellikle “Devlet ne derse odur.” yaklaşımında olduklarını belirtti. Yalnızca sektör için doğru olduğuna inandıkları şeylerin, sorulması halinde söylenebileceğini aktardı. Onun dışında kararın devlette olduğunu açıklayan Öktem; devlete baba gözüyle baktıklarını ve en iyisini devletin bileceğini açıkladı. Kendilerinin de istihdam yaratmaya, işlerini yapmaya, teknoloji yaratmaya, ülkeye yatırım ve dolar sokmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Martı nedir?

Martı kullanmak yaygınlaştıkça ve Martı ile ilgili her geçen gün yeni haberler çıktıkça Martı uygulamasının ne olduğu daha çok araştırılmaya başladı. Şehirde belirli noktalara bırakılmış olan elektrikli scooterların bir mobil uygulama aracılığıyla kiralanması esasına dayanan Martı modeli, hem eğlence hem de ulaşım için tercih ediliyor. Martı nasıl çalışır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ücretsiz olarak indirilen uygulamanın ardından sisteme kayıt olunuyor. Ardından haritadan en yakınlardaki uygun bir Martı seçiliyor. Martı’nın yanına gidilerek kilit açılıyor ve Martı kullanılmaya başlıyor. Martı ile seyahat bittikten sonra Martı uygun bir yere park ediliyor ve kilitleniyor.

Oğuz Alper Öktem kimdir?

Çıkan her Martı haberinin ardından Martı kimin soruları soruluyor. Martı CEO ve kurucusu olan kişi Oğuz Alper Öktem’dir. 1991 doğumlu olan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem Chicago Üniversitesi’nde eğitim aldı. Ardından London Scholl of Economics’te Siyasal Ekonomi üzerine Yüksek Lisans yaptı. Bir süre yurt dışında çalıştıktan sonra ülkesine geri dönen Oğuz Alper Öktem, ilk olarak bir start up başlattı ve yabancı sermaye bularak 2 ayda 140 kişiye istihdam sağladı. Ardından ilk olarak İstanbul’da başlayan ve elektrikli scooter kiralama iş modelini kurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
'Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi''Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi'
Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...

En Çok Okunan Haberler

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs nedeniyle hastaneler dolu' iddialarına açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Kardak kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'ye yeni görev! Atama kararı Resmi Gazete'de

Kardak kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'ye yeni görev!

Türkiye'ye gelen Lübnanlı yolcular korkunç patlamayı anlattı

'Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi'

Bodrum'da feci kaza! Yakın arkadaşları ölüm bile ayıramadı

Bodrum'da feci kaza! Yakın arkadaşları ölüm bile ayıramadı

İletişim Başkanı Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız

Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız

Tokat'ta damat dehşeti! Eşinin babasının evini kan gölüne çevirdi

Tokat'ta damat dehşeti! Eşinin babasının evini kan gölüne çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.