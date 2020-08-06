Martı CEO’su açıklama yaptı! Martı yasaklandı mı? İşte Martı trafik cezası ve düzenleme detayları!

Şehir içi ulaşım konusunda büyük bir popülerlik kazanan scooter kiralama uygulaması Martı, bir süredir Martı trafik cezası haberleriyle gündeme geliyor. Özellikle çıkan ceza ve düzenleme haberlerinin ardından Martı yasaklandı mı soruları sorulmaya başladı. Martı hakkında merak edilen tüm konulara Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı. Oğuz Alper Öktem Martı ile ilgili soruları cevapladı. İşte Martı scooter ceza iddiaları ve Martı’nın geleceği hakkında tüm detaylar...

Martı CEO’su açıklama yaptı!

YouTube kanalı Capslock’a konuk olan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, Martı ile ilgili detaylı bilgi verdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Martı’nın yola çıkış öyküsü ve hedefleri ile ilgili açıklamalar yapan Öktem, gelecek kurallarla ilgili de yorumlarını paylaştı. Öktem’e Martı cezası konusu soruldu. Bunların münferit olaylar olduğunu belirten Öktem, arabayla da ters yönden gidildiğinde ceza alınacağı örneğini verdi. Düzenlemelerle alakalı olarak “Devlet başa kuzgun leşe” ifadesini kullandı. “Devlet başımızda olduğu sürece sıkıntı olmaz.” şeklinde düşüncelerini belirten Öktem; bu regülasyonun geleceğini ve istihdam yaratmak, ülkeye faydalı olmak için devlet ne derse ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.