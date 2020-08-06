Martı CEO’su açıklama yaptı! Martı yasaklandı mı? İşte Martı trafik cezası ve düzenleme detayları!

Şehir içi ulaşım konusunda büyük bir popülerlik kazanan scooter kiralama uygulaması Martı, bir süredir Martı trafik cezası haberleriyle gündeme geliyor. Özellikle çıkan ceza ve düzenleme haberlerinin ardından Martı yasaklandı mı soruları sorulmaya başladı. Martı hakkında merak edilen tüm konulara Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı. Oğuz Alper Öktem Martı ile ilgili soruları cevapladı. İşte Martı scooter ceza iddiaları ve Martı’nın geleceği hakkında tüm detaylar...
YouTube kanalı Capslock’a konuk olan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, Martı ile ilgili detaylı bilgi verdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Martı’nın yola çıkış öyküsü ve hedefleri ile ilgili açıklamalar yapan Öktem, gelecek kurallarla ilgili de yorumlarını paylaştı. Öktem’e Martı cezası konusu soruldu. Bunların münferit olaylar olduğunu belirten Öktem, arabayla da ters yönden gidildiğinde ceza alınacağı örneğini verdi. Düzenlemelerle alakalı olarak “Devlet başa kuzgun leşe” ifadesini kullandı. “Devlet başımızda olduğu sürece sıkıntı olmaz.” şeklinde düşüncelerini belirten Öktem; bu regülasyonun geleceğini ve istihdam yaratmak, ülkeye faydalı olmak için devlet ne derse ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.
Martı scooter cezası ve regülasyon konusunda özellikle “Devlet ne derse odur.” yaklaşımında olduklarını belirtti. Yalnızca sektör için doğru olduğuna inandıkları şeylerin, sorulması halinde söylenebileceğini aktardı. Onun dışında kararın devlette olduğunu açıklayan Öktem; devlete baba gözüyle baktıklarını ve en iyisini devletin bileceğini açıkladı. Kendilerinin de istihdam yaratmaya, işlerini yapmaya, teknoloji yaratmaya, ülkeye yatırım ve dolar sokmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Martı kullanmak yaygınlaştıkça ve Martı ile ilgili her geçen gün yeni haberler çıktıkça Martı uygulamasının ne olduğu daha çok araştırılmaya başladı. Şehirde belirli noktalara bırakılmış olan elektrikli scooterların bir mobil uygulama aracılığıyla kiralanması esasına dayanan Martı modeli, hem eğlence hem de ulaşım için tercih ediliyor. Martı nasıl çalışır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ücretsiz olarak indirilen uygulamanın ardından sisteme kayıt olunuyor. Ardından haritadan en yakınlardaki uygun bir Martı seçiliyor. Martı’nın yanına gidilerek kilit açılıyor ve Martı kullanılmaya başlıyor. Martı ile seyahat bittikten sonra Martı uygun bir yere park ediliyor ve kilitleniyor.
Çıkan her Martı haberinin ardından Martı kimin soruları soruluyor. Martı CEO ve kurucusu olan kişi Oğuz Alper Öktem’dir. 1991 doğumlu olan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem Chicago Üniversitesi’nde eğitim aldı. Ardından London Scholl of Economics’te Siyasal Ekonomi üzerine Yüksek Lisans yaptı. Bir süre yurt dışında çalıştıktan sonra ülkesine geri dönen Oğuz Alper Öktem, ilk olarak bir start up başlattı ve yabancı sermaye bularak 2 ayda 140 kişiye istihdam sağladı. Ardından ilk olarak İstanbul’da başlayan ve elektrikli scooter kiralama iş modelini kurdu.