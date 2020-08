Martı CEO’su açıklama yaptı! Martı yasaklandı mı? İşte Martı trafik cezası ve düzenleme detayları!

Martı kullanmak yaygınlaştıkça ve Martı ile ilgili her geçen gün yeni haberler çıktıkça Martı uygulamasının ne olduğu daha çok araştırılmaya başladı. Şehirde belirli noktalara bırakılmış olan elektrikli scooterların bir mobil uygulama aracılığıyla kiralanması esasına dayanan Martı modeli, hem eğlence hem de ulaşım için tercih ediliyor. Martı nasıl çalışır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ücretsiz olarak indirilen uygulamanın ardından sisteme kayıt olunuyor. Ardından haritadan en yakınlardaki uygun bir Martı seçiliyor. Martı’nın yanına gidilerek kilit açılıyor ve Martı kullanılmaya başlıyor. Martı ile seyahat bittikten sonra Martı uygun bir yere park ediliyor ve kilitleniyor.

Oğuz Alper Öktem kimdir?

Çıkan her Martı haberinin ardından Martı kimin soruları soruluyor. Martı CEO ve kurucusu olan kişi Oğuz Alper Öktem’dir. 1991 doğumlu olan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem Chicago Üniversitesi’nde eğitim aldı. Ardından London Scholl of Economics’te Siyasal Ekonomi üzerine Yüksek Lisans yaptı. Bir süre yurt dışında çalıştıktan sonra ülkesine geri dönen Oğuz Alper Öktem, ilk olarak bir start up başlattı ve yabancı sermaye bularak 2 ayda 140 kişiye istihdam sağladı. Ardından ilk olarak İstanbul’da başlayan ve elektrikli scooter kiralama iş modelini kurdu.