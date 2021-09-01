Masa başında yapılacak egzersizler nelerdir? İşte 8 maddelik basit egzersizler

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gelişen teknoloji nedeniyle birçok şirket, home-office uygulamasına geçti. Böylece evde geçirilen zaman da gittikçe uzamaya başladı. Eğitmenler, her insanın vücudunu kısa egzersizlerle dinç tutabileceğini vurguluyor.

Salgın döneminde özellikle masa başı işlerde çalışanların, uzun vadede kronik baş ağrısı ve tutulma gibi problemlerle karşılaşabileceğine dikkati çeken spor ve egzersiz uzmanı Burak Kulaksız, 5 dakikayı geçmeyen basit antrenman hareketleriyle bu durumun önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Çalışma zamanı içinde saat başı mola verilmesi gerektiğini söyleyen Kulaksız, sandalyede hareketsiz bir şekilde oturarak, omuzları gevşetmeyi, başı sağa sola doğru çevirip öne doğru eğerek, kulakları omuzlara değdirmeyi tavsiye ediyor.

Kulaksız, evde çalışanlar için 8 maddeden oluşan bir çalışma programı önerdi.

7’den 70’e herkesin basitçe yapabileceği toplam 8 maddeden oluşan program şu şekilde;

1- Sandalyeye oturup omuzlarınızı gevşetin. Başınızı sağa doğru eğerek kulağınızı sağ omuzunuza yaklaştırın.

2- Sağ avuç içinizi başınızın sağ tarafına yerleştirin. Elinizi ve başınızı diğer tarafa doğru yatırın ve derin nefes alın. Nefesinizi tutun ve sertçe itmeyi sürdürün.

3- Nefesinizi yavaş bir şekilde ve tamamen verirken elinizi bırakın ve başınızı sağ omzunuza doğru yaklaştırın. Bunu 2 defa daha tekrar yapın.

4- Uygulamayı sol tarafınızda 3 defa tekrarlayın.

5- Başınız düz olacak biçimde, parmaklarınızın iç taraflarını başınızın iki yan alta tarafındaki kemiklerin üzerine yerleştirin. Derin nefes alın ve parmaklarınızla beraber başınızı fizometrik olarak itin.

6- Ellerinizi kucağınıza bırakın ve ağzınızdan nefes verirken çenenizi acın. Ağzınızdan derin nefes alırken çenenizi öne doğru, alt dişlerinizi de üst çenenize doğru uzatın. Nefesinizi verin, ağzınızı acın ve çenenizi gevşetin.

7- Çenenizi bir defa daha gerin. Nefesinizi verirken başınızı göğsünüze doğru düşürün.

8- Derin bir nefes alın, parmaklarınızın iç taraflarıyla başınızı yukarı yöne doğru itin, bu arada başınız aşağı düşmeye devam edecektir. Nefesinizi verirken parmaklarınızı da çekin ve başınızın önünüze düşmesini sağlayın. Bunu iki defa tekrarlayın. Son defa yaparken nefesinizi verdiğiniz esnada parmaklarınızı başınızın arkasında kenetleyin ve dirseklerinizle beraber başınızı arkaya doğru çekin.

