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  4. Masaj salonlarına fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

Masaj salonlarına fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

17.02.2024 15:49 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekipleri masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonlarda fuhşa yer temini ve aracılık ettiği gerekçesiyle 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Masaj salonlarına fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını belirledi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin tespit ettiği 7 masaj salonuna yapılan operasyonda, fuhşa yer temini ve aracılık ettiği gerekçesiyle 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

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Adreslerdeki aramalarda suç amaçlı kullanan 20 cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal, 1 havalı tabanca ele geçirildi.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, 1 kişiye sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi.

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Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ fuhuş masaj salonu
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