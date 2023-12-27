Masaj salonunda çığlık sesleri! Çalışanın yüzüne kezzap atıp kaçtı, etraftakiler dehşete düştü

Masaj salonunda kezzap dehşetinin ardından emniyet ekipleri şüpheli R. A.'nın peşine düştü. Merkezdeki masaj salonunda kezzap attıktan sonra R. A. Ezine ilçesinde yakalandı. Buket Arıyel ise hastanelik oldu.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan A., iddiaya göre, masaj salonunda çalışan ve aralarında husumet bulan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçtı. Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.
Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli R. A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi. Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(DHA)