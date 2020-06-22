HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Masaya ayaklarını uzatırken yere düşen kişi kamerada

Masaya ayaklarını uzatırken yere düşen kişi kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kadıköy’de drone tamircisinde çalışan bir kişi sandalyeye yayılarak oturmak için ayağını masaya uzatmak isteyince yere yığıldı. Yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy’de drone tamir servisinde çalışan bir kişi çalışma ortamında yerle temas bölümleri tekerlekli olan koltuğa oturarak ayaklarını masanın üzerine uzatmak istedi. Koltuğa oturduktan sonra ayaklarını masaya uzatan şahıs büyük bir gürültü ile yere yığıldı. Ortaya trajikomik bir sahne çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Drone servis dükkanına gelen şahıs koltuğa oturuyor, koltuğa oturan şahıs ayaklarını masaya uzatmak istiyor, ayaklarını uzatırken büyük bir gürültü ile yere düşüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Bu görüntüleri izlerken içiniz gidecekBu görüntüleri izlerken içiniz gidecek
İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası!İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası!

En Çok Okunan Haberler

Hastane bahçesini kan gölüne çevirdiler

Hastane bahçesini kan gölüne çevirdiler

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu olay yerinde

Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu olay yerinde

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Diğer Haberler
İngiltere'de 550 metre yükseklikte ölüme meydan okuyan genç kamerada

Bu görüntüleri izlerken içiniz gidecek

Sarıkamış ormanında ayıların kaşınma anlarını böyle görüntülendi

Sarıkamış ormanında ayıların kaşınma anlarını böyle görüntülendi

Koronavirüsten önce 'yavaşlık' dersi aldılar, evde kalma stresini yaşamadılar

Bu dersi alan izolasyon sürecinde evde kalma stresi yaşamadı

İstanbul'da Güneş tutulması

Saat 7.53'te başladı

Kaldırımdaki mezar dikkat çekiyor! Geçenler dua ediyor ama kimin yattığı bilinmiyor

Kaldırımdaki mezar dikkat çekiyor! Geçenler dua ediyor ama...

3 bin yılda bir açtığına inanılıyor! 'Udumbara' çiçeği Çanakkale'de görüldü

3 bin yılda bir açtığına inanılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.