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Mashattan Gurme CarrefourSA yenilenerek açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

CarrefourSA, tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yenilediği Maslak Mashattan’daki Gurme marketini müşterileriyle buluşturdu - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Yenilediğimiz marketimizle müşterilerimize kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun hem alışageldikleri kalite ve çeşitte ürünleri hem de alışılagelmişin dışında dünyanın farklı mutfaklarından ülkemize getirdiğimiz tatları sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yenilediği Maslak Mashattan’daki Gurme marketini müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, İstanbul Maslak’ta yenilediği Mashattan Gurme marketini CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla müşterileriyle birlikte hizmete açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Gurme marketlerinin özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkanına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"CarrefourSA olarak yeni nesil market anlayışımızı farklı market formatları şeklinde müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Maslak, İstanbul’un iş merkezlerinden biri olarak hem bulunmamız gereken ve yatırım yapmamız gereken bir yer olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla hem bu bölgede yaşayanların hem de iş merkezlerinde çalışanların tercih ettiği Maslak Mashattan’daki Gurme CarrefourSA marketimizi, tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetleri içeren reyonlarına kadar yeniledik. Mashattan Gurme CarrefourSA, toplam 1000 metrekare satış alanına sahip.

Yenilediğimiz marketimizle müşterilerimize kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun hem alışageldikleri kalite ve çeşitte ürünleri hem de alışılagelmişin dışında dünyanın farklı mutfaklarından ülkemize getirdiğimiz tatları sunuyoruz. Gurme marketlerimizi önemsiyoruz; farklı tat arayışı içinde olanlar ya da mesleği Gurme olup sürekli olarak yabancı mutfaklardaki yemekler için ürün ihtiyacı bulunanlar adına adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet sunuyoruz."

- "Farklı lezzetleri arayanlara vazgeçemeyecekleri bir mekan sunuyoruz"

CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de Mashattan Gurme CarrefourSA marketine ilişkin olarak Maslak’ın hem yaşam hem de iş merkezi olduğunu belirterek, özellikle yabancıların yoğun olduğu bir bölge olduğunu aktardı.

Erçevik, Mashattan Gurme CarrefourSA’nın konumu itibarıyla farklı bir müşteri portföyüne hizmet verdiğini vurgulayarak, yenileme faaliyetlerini şöyle anlattı:

“Gurme marketler, üç özelliğiyle öne çıkıyor; tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir mekan sağlamış oluyoruz. CarrefourSA olarak müşterilerimize, damaklarında alıştıkları tatlara, Gurme marketlerimizle hayat katıyoruz.

Mashattan Gurme marketimizde gerçekleştirdiğimiz değişimle artık onlarca balık çeşidi, veteriner hekim kontrollü yüzde 100 yerli besi olan güvenilir et ve şarküteri ürünleri, birbirinden farklı peynir çeşitleri, unlu mamuller, organik ürünler, vegan yeme alışkanlığı olanlara yönelik ürünler, vegan beslenenlerin de tercih edebileceği bir mahzen ve dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinden öğütülen kahveler gibi farklı ürünlerimizi uzman çalışanlarımız ile sunuyoruz.

Yalnızca gıda değil, gıdanın haricinde bir mutfakta ya da bir sofrada ihtiyaç duyulan tüm araç–gereçler, evi güzelleştiren tekstil ürünleri vb. ürünleri de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Teknolojik açıdan da yenilediğimiz Mashattan Gurme CarrefourSA’da Hızlı Kasa uygulamamızla müşterilerimize zamandan kazandırıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
CarrefourSA' Mashattan Gurme

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