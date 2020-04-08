Uluslararası bir bilim ekibi, tıbbi maske takmak koronavirüsün yayılma hızını ne ölçüde etkiliyor isimli bir araştırma gerçekleştirdi. Dünya Sağlık örgütünün bile maske takılması ile ilgili çok fazla tereddütte kalması bu alanda yapılan araştırmaları artırdı. Son araştırma ise maske takmanın bilimsel olarak ne anlama geldiğini gösterdi.

MASKE ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİPMİŞ

Yapılan uzun çalışmalar sonucunda maske kullanmanın virüslerden koruma konusunda önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar araştırma ve geliştirme çalışanları virüslerin havada asılı kalamayacağını söylese bile yine de durum bunun daha farklı olduğunu gösteriyor.

Maske takmanın etkisinin görülmesi için yapılan çalışmada enfeksiyon taşıdığından şüphelenilen 246 gönüllü kullanıldı. Yapılan çalışmada, 111 gönüllü maske takarken diğerleri herhangi bir maske kullanımı gerçekleştirmedi. Bu sayede maske kullanımının ne tür bir etkiye sahip olduğunun anlaşılması sağlanacaktı.

Maske kullanan ve kullanmayan insanların olduğu ortamlardaki virüs partikülleri sayısı, Gesundheit II cihazı ile ölçüldü. Bu alet ile yapılan ölçümlerde, maske kullanımının virüs partikülleri sayısını gerçekten de düşürdüğü ortaya çıktı. Böylece maske takan ve takmayan kişiler arasındaki farkın ne olacağı daha rahat görülmüş oldu. Sizce maske kullanımı virüslerden koruma sağlıyor mu?

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