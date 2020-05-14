Maske kullanımıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başeczacısı Yıldız Türkaydın, 14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türkaydın, ilk akademik eczacılık eğitiminin 14 Mayıs 1839 tarihinde başlamasıyla Türkiye'de her yıl 14 Mayıs’ın Eczacılık Günü olarak kutlandığını belirterek “Covid-19 pandemi sürecinde eczacıların da içinde bulunduğu tüm sağlık çalışanları ön saflarda büyük bir özveriyle mücadele etmişlerdir. Özellikle hastanelerde hastane eczacısı, klinik eczacı olarak çalışan ve eczanelerinde bu süreçte hizmet vermeye devam eden eczacıların, sürecin kontrol altına alınmasında büyük katkıları olmuştur” dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ'



Sağlık Bakanlığının liderliğinde Covid-19 pandemi sürecinin her ne kadar kontrol altına alınmış olsa da riskin devam ettiğini hatırlatan Eczacı Türkaydın, şöyle devam etti: "Hepimiz virüsün bulaşmasına karşı bu zamana kadar aldığımız tüm tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. El hijyeni ile ilgili yapılan bütün bilgilendirmeleri yaşam şeklimize dahil etmeli ve bundan sonraki hayatımızda da buna dikkat etmeliyiz. Ellerimizin temizlenmesi için bol su ve sabun ile tüm parmak araları, tırnak altları dahil olmak üzere, ellerimizin her tarafını toplam en az 40-60 saniye boyunca yıkamalıyız. Sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Normalleşme süreçlerinin konuşulduğu bu zamanlarda hepimizin en dikkatli olması gerekecek konu bu olacaktır diye düşünüyorum. Sosyal mesafe kurallarını da bir yaşam kültürümüze dahil etmemiz gerekecek. Mümkün olduğu kadar kalabalık ortam oluşturmaktan kaçınmalı ve böyle yerlerden uzak durmaya çalışmalıyız. Bir başka kişi ile aramızda mutlaka 1.5 metre sosyal mesafenin olmasını sağlamalıyız. Ayrıca virüsün tanıdık kimselerden bize ya da bizden tanıdık, eş-dost, akrabaya geçmeyeceği yanılsamasına kapılmamalıyız.”