Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi

Kadıköy'de 19 Ağustos 2020'de maske takmadığı için polislerle tartışan ve gözaltına alınan Rana B. ve arkadaşı Zeynep K. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu Rana B. ve Zeynep K. hakkında düzenlenen iddianamede, iki polis memuru müşteki olarak yer aldı. Müşteki polislerin olay günü olay yerinde maske denetimi için bulundukları bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüpheli Rana B.'nin kurallara uygun maske takmadığı için polisler tarafından uyarıldı" denildi.

POLİSLERE KÜFÜR VE HAKARET ETTİ İDDİASI

Maskesini takan Rana B.'nin olay yerinden uzaklaşırken polislere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği savunulan iddianamede, bunun üzerine müşteki polis memuru B.S.'nin neden küfrettiğini sorduğu, şüphelinin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı, polis memurlarının şüpheliler Rana B. ve Zeynep K.'nın yanına gittikleri, şikayetçi olacaklarını söyleyerek karakola davet ettikleri iddia edildi.

Bunun üzerine Zeynep K.'nın da polislere yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu belirtilen iddianamede, "Ardından müşteki polis memuru B.S., şüpheli Rana B.'yi etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu" kaydedildi.

Şüphelilerin isnat edilen suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinde Rana B.'nin müştekilere orta parmak işareti yaptığı, sekme atarak ve elini savurarak yaraladığı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekileri basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı belirtildi.