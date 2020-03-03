Maske takmak enfeksiyondan koruyor mu? Riski artırıyor mu?

Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Eli Perencevich maske takmanın koronavirüse karşı herhangi bir koruma sağlamayacağı görüşünde.

"Ortalama sağlıkta bir insanın maske takmasına gerek yok, hatta takmamalı. Maskenin sağlıklı bir insanı virüsten koruduğu görülmemiş. Hatta daha çok enfeksiyon riski var. Çünkü kişi maskeye alışık olmadığı için daha çok yüzüme dokunuyor" diyen profesör "eğer o kadar virüslerden korunmak istiyorlarsa ellerini arkalarından bağlasınlar" diyor.

SADECE HASTAYSANIZ MASKE TAKIN

Kişiler aldıkları maskelerin havayı virüsten süzeceğini zannediyor. Ancak koronavirüs havadan değil enfekte kişilerin hapşırıp, öksürmesi nedeniyle ortaya saçılan partiküller nedeniyle bulaşıyor. Maskelerin çalışma mantığı hava partiküllerini içeride tutmak üzerine çalışıyor ancak dışarıdaki virüslerden korumuyor.

Dolayısıyla kişinin hastayken maske takarak etrafındakileri hastalıklardan koruması lazım.

VİRÜSLERDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Virüsleri solumaktan korunmanın en kolay yolu gaz maskesi ya da tıbbi maske takmak. Gaz maskeleri karmaşık yapıları sayesinde havada asılı kalan virüslü partikülleri süzebiliyor. Ancak tıbbi maskeleri de bir seferden fazla kullanmamak gerekiyor. Öte yandan bu maskelerin nasıl takıldığı da oldukça önemli. Zira yanlış takılan bir tıbbi maske de enfeksiyon riskini artırıyor.

Bu yüzden salgın nedeniyle kendi sektörünü yaratan hatta karaborsaya düşen maskeler için kullanıcıları uyarıyor. Fahiş fiyatlar ödeyerek alınan maskelere karşı uyaran profesör bir kez bu maskelerin virüslerden korumadığını vurguluyor.

