“Maske takmak, süper bulaştırıcılardan bile koruyor”

Winterthur'daki İsviçre İş ve Çevre Sağlığı Merkezi'nden araştırmacı Michael Riediker ve Dai-Hua Tsai'ye göre ortalama bir viral yüke (vücuttaki virüs miktarı) sahip Kovid-19 hastaları havayı koronavirüslü solunum damlacıklarıyla doldurmuyor. Bu nedenle virüs bulaştırma ihtimallerinin görece az olduğu iddia ediliyor.

Ancak sık sık öksüren, ciddi biçimde enfekte olmuş kişilerin, yeterince havalandırılmayan bir odayı her metreküpte 7,4 milyon koronavirüs kopyasıyla doldurabildiği ifade ediliyor.

MedicalXpress’in haberine göre araştırmacılar bu bulguların ne anlama geldiğini şöyle açıkladı:

Bu bulguların günlük yaşamdaki anlamı, Kovid-19’a yakalanan ve büyük viral yük taşıyan bir kişiyle küçük bir odada birkaç dakikadan fazla zaman geçiren kişilerin enfeksiyon riski altında olduğu.

Öte yandan ekip, hangi koronavirüs hastalarının kapalı oda havasına daha fazla virüs saldığını anlamak için matematiksel bir model kullandı.

Çalışmada matematiksel model kullanılması, bazı bilim insanlarının çekincelerini belirtmesine neden oldu.