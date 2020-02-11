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Maske takmayı reddeden Wuhanlı sporcu koronavirüsten hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 12:47 | Son Güncelleme

Koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki adam, “Ne olacaksa olacak” diyerek virüs nedeniyle maske takmayı reddetti. Virüs kapan yaşlı adam 6 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Maske takmayı reddeden Wuhanlı sporcu koronavirüsten hayatını kaybetti

2003 yılında emekli olduktan sonra 56 yaşında vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Qiu Jun, birçok dalda ‘vücut geliştirme şampiyonu’ ödülüne layık görüldü.

Genellikle Vuhan’da Zhongshan Park’ta antrenman yapan yaşlı adam, virüsün ortaya çıktığı ve salgının yayılmaya başladığı dönemde kendisini ziyaret eden ailesi tarafından maske takması ve gerek olmadıkça dışarıya çıkmaması yönünde ikaz edildi. Ancak, yaşlı adam ailesinin ikazlarına “Ne olacaksa olacak. Kimse maske takmazken benim maske takmam nasıl görünür?” diyerek karşı çıktı ve maske takmadı. Ancak yaşlı adamın bir süre sonra ateşi çıktı ve götürüldü hastanede yapılan test sonucu virüs tespit edildi. Bir süre müşahede altında kalan yaşlı adam, daha sonra 6 Şubat’ta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 1018’E YÜKSELDİ

Çin’in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1018’e, vaka sayısı ise 43 bin 108’e yükseldi.

Kaynak: DHA

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