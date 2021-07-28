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Maske uyarısı yapan polise söylediği söz 'pes' dedirtti

28.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerinde, maskesini çenesinin altında tuttuğu için durdurulan gurbetçi, “Siz koronaya inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum” dedi.

Maske uyarısı yapan polise söylediği söz 'pes' dedirtti

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili sonrası vaka sayılarındaki artış nedeniyle cadde ve sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi’nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı. Vakalardaki artışa dikkat çeken polis, halkı, "Lütfen maskelerinizi takın" diyerek uyardı. Bazı kişiler, maske uyarısı yapan polislere teşekkür etti, bazıları da diğer şehirlerde maske takmanın zorunlu olmadığını dile getirdi.

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Denetimlerinde, maskesini çenesinin altınta tuttuğu için durdurulan bir gurbetçi, ekiplere, “Siz koronaya inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Hani bu hastalık çıktığında otobüs duraklarında kalabalık alanlarda düşen bayılan hatta ağzından köpükler gelen kişiler vardı? Hani şimdi ne oldu nerede bu kişiler” diye sordu.
Polis ise, “Şimdi aşı var, gerekli önlemler alındı, maske, mesafe ve hijyen kuralları getirildi. Hani diyorsun ya, otobüs duraklarında bayılanlar ölenler vardı, işte aldığımız tedbirler ve aşılamalar sayesinde duraklarda vesair yerlerde düşmeler, bayılmalar olmuyor. Lütfen kurallara uyalım” yanıtını verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Çorum
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