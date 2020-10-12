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Maske var ama... Semt pazarında endişelendiren manzara!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

İzmir'deki semt pazarında endişelendiren görüntüler ortaya çıktı. Pazarda koronavirüs önlemleri nedeniyle dikkat edilmesi beklenen maske kuralına uyulsa da mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Maske var ama... Semt pazarında endişelendiren manzara!

Ucuz olduğu için pazarı tercih eden tüketiciler, sosyal mesafeyi korumak güç de olsa pazara gelmeden yapamadıklarını söylüyor. Pazarcı esnafı ise vatandaşın aksine sosyal mesafeye dikkat edildiğini, eskiye oranla ise pazara gelenlerin sayısını düştüğünü savundu.

Vatandaşların fiyatların düşük olması nedeniyle daha sık tercih ettiği semt pazarları, pandemi döneminde olunmasına rağmen boş kalmıyor. Günlük giyim ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için pazarların yolunu tutan tüketiciler, kısmen önlem alarak pazardan alışveriş yapmaya devam etti. İzmir genelindeki semt pazarlarında satış yapanların pazar yerine girişlerinde HES kodu sorgulanırken, görevli zabıta personeli de vatandaşlara dezenfektan ikramında bulunuyor. Pazara gelen bazı vatandaşlar daha rahat davranışlar sergilerken bazıları ise alışverişini hızlı biçimde tamamlayıp, ayrılıyor.

'PAZARA GİTMEDEN DE OLMUYOR'

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Pazara uzun süredir gitmediğini belirten Nuray Yıkıcı "Pandemi nedeniyle gelmiyordum. Yazlıkta kalıyordum. Uzun süredir ilk kez geldim. İnsanlar mümkün olduğunca kurallara uymaya çalışıyor. Ama bence yeterli değil" dedi. Türkan Karahaner de "Pazar bence çok kalabalık. Neredeyse herkes birbirine temas ediyor. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz ama mümkün olmuyor. Ancak pazara gelmeden de olmuyor. Pazarda fiyatlar dışarıya göre daha uygun oluyor. Kurallara uyan da var, uymayan da var. Pazara gittiğimde, korkuyorum. Mümkün olduğunca sosyal mesafeme dikkat etmeye çalışıyorum. Çok yaklaşan olursa uyarıyorum ama kimse dinlemiyor" diye konuştu.

ESNAF ESKİ GÜNLERİ ARIYOR

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Kurulan giysi pazarında satış yapan esnaflar ise pandemiden öncesine göre alışverişin azaldığını dile getirerek eski günleri özlediklerini anlattı. Esnaf Saniye Nazife Dinarlı, pazarın pandemiden etkilendiğini söyleyerek satışların eskisi gibi olmadığını savundu. Pandemiden önce pazarın daha da kalabalık olduğunu ifade eden Dinarlı, "Herkes alışveriş için birbirine girerdi. Ama artık herkes mesafeye ve maskeye dikkat ediyor" dedi.

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Satıcı İdris Şengül de "İnsanlar korkup gelmiyorlar. İşler düştü. Esnaf da etkilendi. Maske takmayan pek yok. Zabıtalar kontrol ediyor. Tedbirler gayet iyi" diye konuştu. Bir başka pazar esnafı Betül Terzioğlu, "İnsanlar sosyal mesafeye uyuyor. Kadınlar bilinçli. Onlara kolonya veriyoruz. Hijyen koşullarında satış yapıyoruz" dedi.

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DHA

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