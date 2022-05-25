MASKE YASAĞI! Maske yasağı tamamen kalktı mı? Maske yasağı otobüslerde ve hastanelerde kalktı mı?

Maske yasağı konusu son günlerin en çok aranılan konularından birisidir. Toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı son gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Koca, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." açıklamasında bulundu. Peki maske yasağı tamamen kalkacak mı? İşte cevaplar...

MASKE YASAĞI TAMAMEN KALKACAK MI?

Maske yasağı için 22 Mayıs akşamı açıklama yapan Fahrettin Koca, toplu taşımada zorunluluğu devam eden yasak için detayları duyurdu. Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

22 Mayıs 2022 tarihinde açıklanan günlük Türkiye tablosunda vaka sayısı 905, 23 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan tabloda ise vaka sayısı 922 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Koca 22 Mayıs Pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada üç gün arka arkada vaka sayısının binin altına inmesi halinde maske kullanımının toplu taşımalarda serbest olacağını bildirdi.

Ancak 24 Mayıs'ta yayınlanan tabloya göre koronavirüs vaka sayısı 1.304 oldu. Bu bilgilere göre maske yasağı henüz kaldırılmadı.

