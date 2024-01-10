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Maske zorunluluğu için yeni düzenleme gündemde! "Yaş sınırı olmadan herkese uygulanabilir"

10.01.2024 09:10 | Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler bir kez daha gündemde! Son günlerde hemen hemen herkes ya kendisi ya bir yakınının hastalığından muzdarip. Uzmanlar maske zorunluluğunun yeniden uygulanabileceğini dile getirdi.

Maske zorunluluğu için yeni düzenleme gündemde! "Yaş sınırı olmadan herkese uygulanabilir"

Havaların soğuyunca haliyle kapalı alanlardaki yoğunluk arttı. Bu durum virüslerin kolayca bulaşmasının önünü açtı. Vatandaşların hastalıklardan korunması için maske kullanımının önemine dikkat çekiliyor.

"VİRÜSLERDEN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLLARINDAN BİRİ"

Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer, aralık ayından itibaren havaların soğumaya başladığını ve önümüzdeki aylarda da soğuk olacağına değinip "Kapalı alanlardaki insan sayısı arttı. Özellikle okullarda, kreşlerde, toplu taşımada, sinemalarda önem arz ettiği için ve bu virüsler kolaylıkla süratle damlacık yoluyla yayılacağı için en önemli korunma yollarından biri de maske!" uyarısında bulundu.

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"MASKE ZORUNLULUĞU HERKESE GETİRİLEBİLİR"

Kovid-19 pandemisi döneminde uygulanan maske zorunluluğunun yeniden hayata geçirilebileceğini ifade eden Tuncer, "Maske zorunluluğu hasta olmuş kişilere, belli bir yaşın üzerine değil herkese getirilebilir. Toplum devlet uyarı yapmadan bunu mevsimsel olarak uygulayabilir" diye konuştu.

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