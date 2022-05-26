Maske yasağı tamamen kalktı mı, hastane ve toplu ulaşımda maske takmak zorunlu mu sorularının yanıtı binlerce vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Maskelerin tamamen ne zaman kaldırılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden aramalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, maske zorunluluğu tamamen kaldırıldı mı? Toplu taşımada ve hastanelerde maske yasağı kalktı mı?

MASKE ZORUNLULUĞU TAMAMEN KALKTI MI?

22 ve 23 Mayıs tarihlerinde yayınlanan koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı binin altında seyretti.

Vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" dedi.

Ancak 24 Mayıs'ta yayınlanan günlük corona virüs tablosunda vaka sayısı bin 304 olarak belirlendi. Tabloda günlük vefat ise 6 olarak açıklandı.

25 Mayıs'ta açıklanan tabloya göre ise bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.

24 Mayıs'ta vaka sayısının binin üzerine çıkmasıyla üç günlük binin altında kalma şartı yerine getirilememiş oldu.

Maske yasağının kalkabilmesi için vaka sayısının üç gün üst üste binin altında seyretmesi gerekiyor.

