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Maskeleri rahatsız mı buluyorsunuz? Uzay kasklarını deneyin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Yüz maskesine bir alternatif arayanlar için uzay kasklarına benzeyen filtreli başlık üretildi.

Maskeleri rahatsız mı buluyorsunuz? Uzay kasklarını deneyin

Maske takmak şu an kendimizi ve başkalarını koruyabilmek için hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak bazen birazcık konforsuz olsalar da, bu tabi ki onları takmamak için bir neden değil. Yüz maskesine alternatif bir koruma arayışıyla birlikte uzay kaskı stilindeki korumalar viral oldu.

Bu kaskların ön kısmında şeffaf bir pencere, baş ve boyun kısmında ise yıkanabilir kumaş bulunuyor. Havalandırma sistemine sahip MicroClimate AIR adlı bu kask, maskenin içindeki havayı yüksek güçlü fanlarla filtreleyen bir tasarıma sahip. Böylece kaskın içindeki hava hep taze kalıyor ve görüşünüz buğulanmıyor.

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Ürünün açıklamasında ise “MicroClimate AIR, taksiden uçağa tüm yolculuklarınızda rahat etmenizi sağlar. Fanların hem önünde hem de arkasında bulunan HEPA filtreleri sayesinde hem içeri giren hem de dışarı çıkan hava filtrelenir. AIR’in akrilik vizörü sayesinde görüşünüz engellenmez ve rahatlıkla gözlük takılabilir” sözleri yer alıyor.

Boyun kısmında kullanılan kumaşla tüketiciye daha konforlu bir kullanım sağlarken, bu ürünle birlikte maske takmaktan kaynaklanan tuhaf iletişim kazalarının önüne geçilmesi de vaad ediliyor. Bu tür bir kaskın fiyatı ise 199 dolar, yani yaklaşık 1.500 TL. Şarj edilebilir olan bu kaskın pil ömrü ise dört saat.

Şu an yalnızca ABD’de satışa sunulan bu kaskın, gelecekte başka ülkelerde de satın alınabilir olması hedefleniyor.

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