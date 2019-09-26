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Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

KARAMAN'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi.

Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis kar maskeli kundakçıyı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi 292 Sokak'taki Abdulkadir Biçer'e ait motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Üzerinde siyah kıyafet bulunan kar maskeli bir kişi, kapısına benzin döktüğü tamirhaneyi ateşe verip, hızla uzaklaştı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Polis, tamirhaneyi kundaklayan kar maskeli kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışmalara başladı.

FOTOĞRAFLI

Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdiMaskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdiMaskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdiMaskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

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