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Masum Sanmayın! Çocuğunuz diş sıkıyorsa dikkat: "Fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor"

Çocuklarda uyku sırasında görülen diş gıcırdatmasının (bruksizm) sadece geçici bir alışkanlık değil, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı etkileyen ciddi bir sorun olabileceğine dikkat çeken Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, erken tanı ve tedavinin önemini vurguladı. Diş sıkmanın tedavi edilmediği durumlarda çene yapısında bozulmalara, dişlerde kalıcı hasara, baş ve kulak ağrılarına neden olabileceğini belirtti.

Masum Sanmayın! Çocuğunuz diş sıkıyorsa dikkat: "Fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor"

Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, “Fiziksel etkilerinin yanı sıra, genellikle stres ve kaygı gibi ruhsal durumların bir yansıması olan diş sıkma, çocuğunuzun genel huzurunu da olumsuz etkiler” dedi.

Doç. Dr. Münevveroğlu, bu durumun nedenlerini, belirtilerini ve modern tedavi yaklaşımları hakkında bilgi verdi.

Masum Sanmayın! Çocuğunuz diş sıkıyorsa dikkat: "Fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor" 1

"BAŞ VE ÇENE AĞRISI, DİŞLERDE AŞINMA VE HASSASİYET"

Ailelerin sıklıkla diş gıcırdatma sesi nedeniyle endişeyle diş hekimlerine başvurduğunu belirten Doç. Dr. Münevveroğlu, “Ailelerin bu konuda endişelenmekte çok haklılar. Çünkü bruksizm çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Bruksizm, özellikle gece uykuda görülen, bazen de gündüz ortaya çıkan diş sıkma veya gıcırdatma alışkanlığıdır. Gece diş sıkıp gıcırdatan çocuklarda gündüz saatlerinde baş ağrısı, çene ağrısı, dişlerde aşınma ve hassasiyet görülebilir” ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ NEDEN STRES"

Diş sıkmasına yol açan pek çok faktör bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Münevveroğlu, “Stres ve kaygı bozuklukları, genetik yatkınlık, alerjik durumlar, çene kapanışındaki bozukluklar ve kötü ağız alışkanlıkları bruksizme neden olabilir. Bunlar arasında en önemli faktör ise stres ve kaygıdır. Özellikle duygusal olarak hassas çocuklar yaşadıkları stresi gece diş sıkma yoluyla dışa vurabilir. Aileler bu konuda dikkatli olmalı” dedi.

Masum Sanmayın! Çocuğunuz diş sıkıyorsa dikkat: "Fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor" 2

"BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN"

Diş sıkma tedavisinde en önemli adımın farkındalık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Münevveroğlu, “Aileler eğer çocuklarının diş sıktığını, gıcırdattığını duyuyorsa, diş hassasiyeti, çene veya baş ağrısından şikâyet ediyorsa mutlaka bir çocuk diş hekimine başvurmalı. Her diş sıkma vakası tedavi gerektirmez. Ancak ilerleyen semptomların görüldüğü durumlarda gece plağı uygulamaları, medikal tedavi ya da psikolojik destek gibi yöntemlere başvurabiliyoruz” diye konuştu.

Masum Sanmayın! Çocuğunuz diş sıkıyorsa dikkat: "Fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor" 3

"ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ"

Tedavi edilmeyen diş sıkmanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Münevveroğlu, şu uyarıda bulundu: “Diş sıkma tedavi edilmediğinde çene ve baş ağrıları artabilir, çene eklemlerinde ağrıya ve diş boyutlarının azalmasına yol açabilir. Bu da uzun vadede estetik olarak da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çocuklarda bu tür belirtiler fark edildiğinde gecikmeden çocuk diş hekimine başvurulmalı. Erken müdahale ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini korumak mümkün.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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diş sıkma stres diş sağlığı çocuk sağlığı kaygı bozukluğu
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