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MateBook ailesi kendini geliştirerek yenilendi

26.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şık ve hafif tasarım, gelişmiş bir ekran, güçlü bir işlemci ve performanslı depolama çözümleri… Aslında bir dizüstü PC’de aklınıza gelebilecek hemen her şey Huawei MateBook 14 2021’de mevcut.

MateBook ailesi kendini geliştirerek yenilendi

MateBook 14, Intel’in 11. nesil Core i7 işlemcisinden gücünü alıyor. Bunun yanında 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD depolama ve grafik kartı tarafında da Intel’in Iris Xe Graphics çözümü mevcut.

Ürün, hem gündelik yaşantınızda, hem iş hayatınızda, hem de eğitim süreçlerinizde kullanabileceğiniz oldukça güçlü bir ürün. Yani farklı amaçlar için bir nevi “hepsi bir arada dizüstü PC çözümü” de diyebiliriz.

Örneğin, bu bilgisayarda Adobe Photoshop ve Adobe Premier gibi fotoğraf ve video düzenleme programlarını rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Üstelik, uzun süreli deneyimlerde cihazda aşırı ısınma düzeyiyle de karşılaşmadık. Peki işten ve okuldan fırsat kalan boşluklarda, oyun oynama performansı nasıl?

Örneğin, DICE’ın Battlefield V’ini, 1080p çözünürlük ve orta grafik ayarlarındayken 18-24 FPS arasında, 720p çözünürlük ve orta grafik ayarlarındayken de 30-36 FPS arasında performansla, oynamak mümkün

2K çözünürlük sunan dokunmatik ekran

Huawei MateBook 14 2021, 14 inç değerde IPS ekrana sahip. Ekran çerçevelerine baktığımızda da ince olduklarını görüyoruz. 4.9mm değerdeki çerçeveler sayesibnde, %90 değerde ekran çerçeve oranı mümkün oluyor. Ek olarak, ekranımız 3:2 en boy oranına sahip.

Örneğin, bir mail okurken, bir belge Word belgesi hazırlıyorken ya da PDF dosyalarınızla ilgileniyorken, yukarıdan aşağıya doğru ekranda daha fazla alana sahip oluyorsunuz ve tek seferde daha fazla detaya erişebiliyorsunuz.

2160×1440 çözünürlük sunan ekran, 300nit parlaklık değerine ve %100 sRGB renk gamına sahip. Gerçekten de bu ekranda bir şeyler okumak, oynamak ve izlemek çok keyifli.

Örneğin, 1080p 60FPS değerde videolar izlerken renklerin ne kadar canlı, detayların ne kadar keskin olduğunu fark etmek keyif veriyor. Siyahın derin ve görüntüdeki parlak noktaların da net bir şekilde sunulabiliyor olması etkileyici.
Tabii ekranımızın dokunmatik özellikli olduğundan da bahsetmiştik. Bu sayede çoğu kez fiziksel klavye ve touch pad’e ihtiyaç duymadan da işlemlerinizi halledebiliyorsunuz.

Pil performansı

Ürünün beraberinde gelen 65w değerde hızlı şarj destekli adaptör, ufak boyutlarda ve oldukça uzun bir Type-C kabloya sahip. Böylelikle onu cebinizde dahi rahatlıkla taşıyabilir, gerektiğinde akıllı tablet ve telefonlarınızı da şarj edebilirsiniz. Örneğin, hızlı şarj özellikli bir Huawei telefonunuz varsa, bu adaptörle telefonunuzu şarj etme şansınız var.

MateBook 14 2021, beraberinde gelen hızlı şarj adaptörüyle yarım saatte %46’ya kadar şarj olabiliyor.

Yine Huawei’nin belirttiğine göre ürün, tek şarj ile rutin işleriniz için 10 saate kadar, internetteki gezintileriniz için de 8.5 saate kadar kullanım sunabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Huawei
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