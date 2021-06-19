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MateBook D 15 yenilendi

19.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün erken saatlerde, Huawei MateBook D 15 cihazının Singapur’da en son yinelemesini duyurdu. Laptop, günlük kullanım için tasarlanmış ve 10. Nesil Intel Core işlemci tarafından desteklenen, bütçe dostu ultra hafif bir dizüstü bilgisayar.

MateBook D 15 yenilendi

Çinli teknoloji devinin yeni Huawei MateBook D 15 modeli, şık ve taşınabilir bir tasarımın yanı sıra çok yönlü performans sunmayı hedefliyor. Mystic Silver renginde mevcut ve sadece 1,56 kilogram ağırlığında. Şirket, çoklu ekran işbirliği desteği ve güvenlik için güç düğmesine bir Parmak İzi sensörü de ekledi. Bu dizüstü bilgisayar aynı zamanda sanal toplantılar ve çoklu görev ve üretkenlik tabanlı kullanımlar ile ofis işleri için de tasarlandı.

Yeni dizüstü bilgisayar, FHD çözünürlüğe sahip (1920×1080 piksel) 15,6 inç IPD LCD ekrana sahip ve 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Cihazın altında, bir Intel i3-10110U işlemci, cihazı Intel UHD 620 tümleşik grafik kartıyla birlikte çalışıyor. Bellek için şirket 8 GB RAM ve 256 GB NVMe SSD depolama sunuyor. Dizüstü bilgisayar 42Whr pil ile çalışıyor ve hatta Bluetooth 5.0 desteği sunuyor.

Yeni MateBook D 15, 26 Haziran 2021’den itibaren satın alınabilecek ve Huawei resmi mağazalarından ve Shopee’den satışa sunulacak. 1 Temmuz 2021’den itibaren Lazada’dan da satın alınabilir. 748 Singapur Doları (yaklaşık 558 ABD Doları) fiyatla satışa sunuluyor. Şirket ayrıca, Shopee’de 25 Haziran – 30 Haziran tarihleri ​​arasında ödeme sırasında sunulacak sınırlı bir kupon uygulayarak 698 Singapur Doları (kabaca 520 ABD Doları) özel bir ürün lansman fiyatı sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei
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