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Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak? Mavi dolunay nasıl izlenir? İşte merakla beklenen mavi dolunay!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 31 Ekim 2020 tarihinde nadir görülen ‘mavi dolunay’ olayının gerçekleşeceğini söyledi. NASA’nın açıklamasının ardından vatandaşların mavi dolunay konusundaki araştırmaları hız kazandı. Peki mavi dolunay nedir? Mavi dolunay nereden izlenir?

Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak? Mavi dolunay nasıl izlenir? İşte merakla beklenen mavi dolunay!

Eylül ayının son günlerinde gök bilimciler tarafından Ekim ayında yaşanabilecek doğa olaylarının incelemelerine başladı. Yapılan incelemeler sonucunda Ekim ayında fazladan bir dolunayın oluşacağı tespit edildi. 2020 yılı içerisinde 1 Ekim ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşecek ve 31 Ekim’de yaşanacak dolunay Mavi Ay olacak.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2020 yılının Ekim ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Bu nedenle 2020 yılında 13 tane dolunay meydana gelecek. Güneş takvimi içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine geleneksel olarak mavi dolunay ismi verilir. 31 Ekim’de yaşanacak doğa olayını görmek için sabırsızlananlar ‘mavi dolunay ne anlama gelir’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Mavi Ay tanımıyla ilk kez karşılaşanlar 31 Ekim’de yaşanacak dolunayda Ay’ın renginin mavi olacağını düşünülür. Ancak verilen ismin Ay’ın alacağı renkle hiçbir ilgisi bulunmaz. Mavi Ay tanımı İngilizce’de sık meydana gelmeyen ‘Once in a Blue Moon’ ifadesinden Türkçe’ye çevrilmiştir.

MAVİ DOLUNAYIN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Mavi dolunay nadir görülen bir doğa olayı olmasının yanı sıra 2020 yılı içerisinde yaşanacak mavi dolunayın zamanı ise dikkatleri çekti. Son görülen mavi dolunay 31 Mart 2018 tarihinde oluşmuştu. 2 yıl sonra 31 Ekim’de yaşanacak dolunay ise dünyanın her yerinden gözlenebilmesiyle farkını ortaya koyacak. Çünkü 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir mavi dolunay dünyanın tamamından görülebilecek. Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı’na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.

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