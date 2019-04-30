Mavi listedeki MLKP'li terörist, FETÖ ve PKK şüphelileriyle yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde mavi kategoride bulunan MLKP terör örgütü üyesi Azimet Ceyhan (49), FETÖ/PDY üyesi eski subaylar M.A. ve M.A.K., PKK/KCK üyesi Z.Y. ve organizatörlük şüphelisi B.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Meriç Nehri üzerinden geri itildiği ve tekrar geri dönmeye çalıştıkları bildirildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası bulunan Azimet Ceyhan, mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniceçiftlik köyü yakınlarında içerisinde 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında araçta bulunan şüphelilerin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride bulunan MLKP üyesi Azimet Ceyhan, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan eski subaylar M.A. ve M.A.K., 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunan Z.Y. adlı kadın ve organizatörlük şüphelisi B.Ö. oldukları belirlendi. 5 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Meriç Nehri üzerinden geri itildiği ve tekrar geri dönmeye çalıştıkları bildirildi.

TUTUKLANDI

MLKP terör örgütüne bağlı Emekçi Halk Birliği'nin sözde sorumlusu olan ve hakkında 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak' suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan, ayrıca 3 faili meçhul cinayet ve 3 yasa dışı eyleme katılmaktan da aranan Azimet Ceyhan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlı Azimet Ceyhan'ın adliyeden çıkarılması

-Jandarma aracına bindirilmesi

-Jandarma aracının adliyeden ayrılması

-Adalet sarayı girişi ve tabelası

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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