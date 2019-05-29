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Mavi listedeki terörist eylem organize etmek için Mersin’e gelmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi ’Deniz’ kod adlı Ümit Emrah Köse, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi ’Deniz’ kod adlı Ümit Emrah Köse, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sabotaj ve bomba konusunda uzman olan yaklaşık 7 yıldır Suriye’de örgüt elemanlarına eğitim veren Köse’nin, Türkiye’ye gizli yollarla girdiği, Mersin’e de terör eylemi organize etmek için geldiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi ’Deniz’ kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisince 24 Mayıs Cuma günü yakalandı. Gözaltına alınan örgüt mensubu, emniyete götürülerek sorgulandı. 5 gün boyunca sorgulanan zanlı, bugün sabah adliyeye sevk edildi. Terör örgütünün üst düzey yöneticisi olan Köse’nin Türkiye’ye gizli yollarla girdiği tespit edildi. Şahsın sabotaj ve bomba konusunda uzman olduğu, yaklaşık 7 yıldır Suriye’de örgüt elemanlarına eğitim verdiği belirlendi. Ayrıca zanlının terör eylemi organize etmek için Suriye’den Mersin’e geldiği de öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen örgüt mensubuna polis slogan atmasına izin vermedi.

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