Mavi turun gözde adresi Göcek

Göcek'in, mahalle statüsünde olmasına rağmen uluslararası altı marinasıyla turizme katkı sağladığını belirten Tombak, "Kooperatif olarak maviyle yeşilin buluştuğu bakir koylarımızda turistlere hizmet veriyoruz. Geçen sezona oranla yüzde 30-40 artış var. Günlük 3 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Bütün sezon boyunca yaklaşık 600 bin kişi bu koyları gezme fırsatı buluyor. Tatil için Göcek'e gelen herkes, mutlu ve güler yüzle buradan ayrılıyor." diye konuştu.

Göcek Tekne Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Tombak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatif olarak yaklaşık 80 tekneyle turizme hizmet verdiklerini söyledi.

Nüfusu 4 bin 600 olan mahallede ayda 90 bini aşkın turist, mavi turlara katılıyor.

Göcek'te 18 yıldır tur kaptanlığı yapan Özcan Aydın da amaçlarının turizme hizmet etmek olduğunu, ziyaretçilerine 12 ada turu yaptırdıklarını ifade etti.

Göcek'ten tekneyle çıktıktan sonra yaklaşık 8 saat maviyle yeşilin kucaklaştığı koyları dolaştıklarını anlatan Aydın, genellikle İngiltere, Hollanda, Almanya ve Rusya'dan gelen ziyaretçilerin mavi tura ilgi gösterdiğini dile getirdi.

- "Masmavi denizine aşık oldum"

İngiltere'den gelen Chris Carty, Göcek koylarının ve denizin çok güzel olduğunu söyledi.

Göcek'e ilk kez geldiğini anlatan Carty, "Göcek'in güneşini, denizini, doğasını ve insanını çok sevdim. Masmavi denizine aşık oldum. İngiltere'ye gider gitmez Türkiye'nin güzelliklerini en iyi şekilde anlatacağım. Kesinlikle mutlu ayrılacağım. Türk insanına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'dan tatile gelen Atakan Yiğit ise Göcek'ten çok etkilendiğini belirterek, "Doğasıyla muhteşem bir görüntüye sahip bölgeden ayrılmak istemiyorum. Teknelerde dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin var. Göcek'ten tekne turuna çıkmak kesinlikle bir ayrıcalık. 12 adayı gezme fırsatı buldum. Hepsi birbirinden güzel." ifadelerini kullandı.

