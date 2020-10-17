Mavi Vatan / Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rezervi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?

Filyos limanı nerede araştırılıyor. Diğer adıyla da Mavi Vatan olarak bilinen Filyos Limanı'nın haritadaki konumu ve yeri merak edilmeye başlandı. Karadeniz kıyısında bulunan Filyos Limanı geniş bir hinterland alanına sahip bir liman. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı doğalgaz rezervi açıklamasında sürekli adı geçen limanın son durumu merak ediliyor. Peki doğalgaz çalışmalarının topyekun devam ettiği Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz ay Filyos Limanı ile ilgili sosyal medya hesabından "Mavi Vatan’a Filyos Limanı ile bir kapı daha açıyoruz. Ülkemizi ticaret ve sanayi bölgesi haline getirecek bu proje ile denizlerdeki egemenliğimizin tüm dünyaca kabul gördüğü bu tarihi günlerde, Mavi Vatan’ın muhafazasına inançla devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir Filyos Limanı projesi için 12 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı;

"Toplamda biz buna niye çılgın proje diyoruz. Bu liman, endüstri ve serbest bölgeden oluşan Filyos Projesi ortalama bir beklentiyle 12 bin kişilik doğrudan istihdam oluşturma potansiyeli sunuyor. Elbette önce Zonguldak, Batı Karadeniz ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bir proje. Eskiden beri bizim için çok önemli ve büyük bir projeydi. Daha da güçlendiren yeni gelişmeler oldu. Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz cari açık problemini gidermek için ısrarlı aramalar sonucunda Mavi Vatanımız sınırlarında önemli bir doğalgaz rezervi gerçekleşti. Başlangıç için tespit edilen rezerv küçük gibi görülebilir. Biz madenciler biliriz ki bu rezervler yakın çevresinde başka rezervlere de işaret ederler. Dolayısıyla keşfi yapılan ilk rezervin büyüyeceğini de bekliyoruz"



