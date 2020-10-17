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Mavi Vatan / Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rezervi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni rezervi açıklayacağı iddia edilen Filyos Limanı nerede merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı açıklamada Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezervi miktarını duyuracak. Açıklamanın ardından ülkenin jeopolitik konumu yeniden önem kazanmasıyla Filyos Limanı nerede araştırılıyor. Filyos Limanı'nın haritadaki yeri ve konumu nerede?

Mavi Vatan / Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rezervi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?

Filyos limanı nerede araştırılıyor. Diğer adıyla da Mavi Vatan olarak bilinen Filyos Limanı'nın haritadaki konumu ve yeri merak edilmeye başlandı. Karadeniz kıyısında bulunan Filyos Limanı geniş bir hinterland alanına sahip bir liman. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı doğalgaz rezervi açıklamasında sürekli adı geçen limanın son durumu merak ediliyor. Peki doğalgaz çalışmalarının topyekun devam ettiği Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?

filyos limanı nerede

FİLYOS LİMANI NEREDE?

Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı doğalgaz rezervinin karadaki üssü olarak biliniyor. Filyos Limanı hangi şehirde araştıranlara Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesinde yer aldığını belirtelim. Geçtiğimiz Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'u biten Filyos Limanı, Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak. Filyos liman inşaatı projesinin 2021 yılı Şubat ayında bitmesi öngörülüyor.

filyos limanı nerede

Zonguldak'la birlikte Bartın ve Karabük illerine de Filyos Limanı'nın ekonomik açıdan büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Ayrıca Filyos Limanı Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz ay Filyos Limanı ile ilgili sosyal medya hesabından "Mavi Vatan’a Filyos Limanı ile bir kapı daha açıyoruz. Ülkemizi ticaret ve sanayi bölgesi haline getirecek bu proje ile denizlerdeki egemenliğimizin tüm dünyaca kabul gördüğü bu tarihi günlerde, Mavi Vatan’ın muhafazasına inançla devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

filyos limanı nerede

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir Filyos Limanı projesi için 12 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı;

"Toplamda biz buna niye çılgın proje diyoruz. Bu liman, endüstri ve serbest bölgeden oluşan Filyos Projesi ortalama bir beklentiyle 12 bin kişilik doğrudan istihdam oluşturma potansiyeli sunuyor. Elbette önce Zonguldak, Batı Karadeniz ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bir proje. Eskiden beri bizim için çok önemli ve büyük bir projeydi. Daha da güçlendiren yeni gelişmeler oldu. Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz cari açık problemini gidermek için ısrarlı aramalar sonucunda Mavi Vatanımız sınırlarında önemli bir doğalgaz rezervi gerçekleşti. Başlangıç için tespit edilen rezerv küçük gibi görülebilir. Biz madenciler biliriz ki bu rezervler yakın çevresinde başka rezervlere de işaret ederler. Dolayısıyla keşfi yapılan ilk rezervin büyüyeceğini de bekliyoruz"

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